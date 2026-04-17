Kawasaki convierte en accesible la moto más deseada de su gama deportiva de los 2010

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 18:56h.

Se le han añadido una serie de mejoras importantes

Kawasaki tiene a la venta un scooter low cost

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En Kawasaki han tenido un detalle increíble con sus clientes, y han hecho que la moto más deseada de su gama deportiva sea más accesible que nunca, gracias a un precio al alcance de todas las economías. Porque la Ninja 650, que antes era un sueño inalcanzable para muchos, ahora se puede adquirir por una cifra que, aunque siga siendo elevada, es mucho más accesible. De modo que tienes una oportunidad ideal para poder conseguir un modelo impresionante.

Con la última actualización que ha sufrido este histórico modelo, además de su precio rebajado, también se le han añadido una serie de mejoras importantes. Se mantiene la parte técnica, pero se ha renovado el exterior con nuevas decoraciones. Es una de las propuestas más equilibradas y prácticas para el día a día o para las escapadas de fin de semana, y cuenta con varios colores a elegir, que son el verde lima, el gris mate metalizado y el negro brillo metalizado.

Dentro de las características de esta moto, queremos destacar la parte ciclo sencilla y fácil, el diseño deportivo moderado, el manillar alto o el motor bicilíndrico en paralelo de conducción fácil. El propulsor cuenta con doble árbol de levas, con una potencia declarada de 68 CV, y un par máximo de 64 Nm disponible desde las 6.700 revoluciones por minuto. El control de tracción es regulable, y tiene un consumo de 4,5 litros por cada 100 kilómetros. El equipamiento no es el más extenso, pero cuenta con una pantalla TFT que refleja toda la información necesaria.

Nos sorprende el precio de la Kawasaki Ninja 650

Y como habíamos comentado antes, nos ha llamado mucho la atención el hecho de que únicamente sea necesario pagar 8.575 euros por esta Kawasaki Ninja, gracias a su descuento. Una oferta en la que está incluido el primer año de seguro totalmente gratis.