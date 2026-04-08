Más ligera que la Yamaha R7 y con 399 cc de pura adrenalina: así es la Kawasaki Ninja ZX 4R
Está propulsada por un motor de cuatro cilindros y 399 centímetros cúbicos de cilindrada
Más bonita y, para algunos, mejor que la Yamaha Ténéré
Hay una moto de Kawasaki que está consiguiendo eclipsar a deportivas superiores en cuanto a prestaciones y estética, gracias a todo lo que ofrece, y al precio tan razonable por el que lo hace. Es sin duda alguna una de las mejores que se pueden encontrar en el catálogo de la firma nipona, y además de todo es muy fácil y agradable de manejar. Más incluso que la Yamaha R7, por lo que puede ser una opción muy a tener en cuenta si buscas una moto de estas características.
Está propulsada por un motor de cuatro cilindros y 399 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 80 CV, además de contar con tres modos de conducción estándar y otro más personalizable. No le falta el control de tracción, ni la instrumentación TFT con conectividad, y el motor te permite superar las 15.000 revoluciones por minuto. También tiene embrague anti-rebote, y de forma opcional, se puede añadir el shifter.
Esto sin descuidar el ABS de doble canal, y otros detalles más como los dos modos de visualización y el cronómetro, o el indicador ECO de conducción eficiente. Su peso neto de 189 kilos, combinado con la potencia total que es capaz de ofrecer, permite que esta moto sea un avión en velocidad punta, y que te permita sentir la adrenalina al máximo. Así que, para nosotros, la Kawasaki Ninja ZX 4R tiene que ser una opción a tener en cuenta en caso de querer conseguir una moto de 10 y sin pagar mucho a cambio.
Cuánto cuesta la Kawasaki Ninja ZX 4R
Y lo mejor de todo es que está disponible por menos de 10.000 euros, pues con 9.500 euros te bastará para adquirir esta Kawasaki Ninja ZX 4R, que incluye un año de seguro gratuito.