Honda convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de los 2010

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 09:39h.

Es una auténtica obra maestra

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

Compartir







En Honda han conseguido que la Transalp 750 sea más accesible y bonita que nunca. Desde que salió a la venta, en la década anterior, se convirtió en una referencia dentro del segmento de las trail, y así se ha mantenido con el paso de los años. Es una auténtica obra maestra, y tras las últimas renovaciones y actualizaciones, la más reciente, en este mismo 2026, han conseguido que se convierta en una obra de arte. Enseguida descubrirás el por qué.

Si ya era una moto de carácter equilibrado y polivalente, ahora le han mejorado las suspensiones y le han añadido la posibilidad de equipar el novedoso sistema de embrague E-Clutch, para hacer más cómodo y sencillo el hecho de cambiar de marcha. Y aunque conserva los mismos colores de siempre, se le han añadido unos gráficos actualizados. Aparte, la cúpula está hecha de Durabio, un material más sostenible y duradero, que también reduce las turbulencias a altas velocidades. Y con el faro delantero mejorado, se logra una mejor iluminación y una imagen más deportiva.

En cuanto al motor, las prestaciones del quickshifter hacen que el accionamiento sea más suave, y evita que el motor se cale. El consumo de este propulsor de 755 centímetros cúbicos de cilindrada es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros, y esto, sumado a su increíble depósito de 17 litros, provoca que tenga una autonomía de 390 kilómetros. Ofrece una potencia de 92 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y el par motor es de 75 Nm a 7.250 rpm. Y si hablamos de equipamiento, cuenta con una pantalla TFT con conectividad, seis modos de conducción, control de tracción, ABS, sistema anti-wheelie y mucho más.

Compra esta Honda Transalp 750 por 9.990 euros

Y lo mejor de todo hemos querido reservarlo hasta el final, pues en Honda ahora te dan la posibilidad de conseguir esta Transalp 750 por un precio más accesible que nunca, de apenas 9.990 euros.