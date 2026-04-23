La Kawasaki de 2022 es la trail más bonita de la marca
Es una clara apuesta por el estilo adventure asfáltico
La Kawasaki más agresiva de la historia es de 2004
Aunque ya hace algunos años desde que salió al mercado por primera vez, concretamente, lo hizo en 2022, creemos que la Kawasaki Versys 650 todavía es la trail más bonita que ha creado nunca la marca japonesa. Sobre todo, viendo las increíbles mejoras y actualizaciones que ha seguido sufriendo con el paso del tiempo, que la colocan entre nuestras favoritas. No tiene ningún punto débil, ni en cuanto a estética ni tampoco en prestaciones, y es una auténtica maravilla.
Es una clara apuesta por el estilo adventure asfáltico, potenciado por una configuración técnica que se mantiene inalterada respecto a la versión de 2025. Porque, en este 2026, ha tenido algunos cambios importantes, tanto en el motor como en la estética, ahora más elegante que nunca, y también en las llantas de aleación o en las suspensiones. Y los colores gris y negro son muy bonitos, aunque nosotros nos quedamos con el esquema Azul Deep, que le da un toque renovado.
En el corazón de la moto nos podemos encontrar con un propulsor bicilíndrico en paralelo de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia razonable de 67 CV y una configuración que le hace ser tranquilo, dosificable y muy controlable. No dispone de embrague anti-rebote, pero sí de control de tracción con dos niveles de actuación, y el par motor es de 61 Nm. Es realmente cómoda, incluso para desplazamientos largos, y tiene una pantalla TFT de 4,3”.
La Kawasaki Versys 650 cuesta 9.050 euros
Para acabar de ponerle la guinda al pastel y hacer que esta Kawasaki Versys 650 sea más apetecible e interesante, le han colocado un precio de apenas 9.050 euros, lo que es toda una ganga. Y, además, en el precio se incluye un año de seguro gratuito.