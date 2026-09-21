Kawasaki ofrece una eléctrica tan completa que ni BMW ni Honda encuentran una respuesta sencilla

Coches y Motos 21 SEP 2026 - 18:47h.

Esta Kawasaki tiene una velocidad máxima de 99 kilómetros por hora

La nueva Kawasaki KLE500 tiene el chasis más bello

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Una de las ofertas más impresionantes que recordamos haber visto en mucho tiempo es la de la Kawasaki Z E-1, una moto eléctrica tan completa y accesible que le planta cara a los mejores modelos de Honda y de BMW. Es una naked de corte deportivo, con unas prestaciones interesantes, y que es apta para la gente que únicamente dispone del carné de coche. Así que es una alternativa a tener en cuenta para la gente que busque desplazarse por la ciudad y usarla a menudo.

Su uso está destinado a ello, con una velocidad máxima de 99 kilómetros por hora, que no está nada mal, y que dispone de varios modos de conducción. La potencia que entrega es de 12 CV , pero el par máximo es lo que más nos llama la atención, al llegar a los 40,5 Nm a tan solo 1.600 rpm. En cuanto a la autonomía, es de 70 kilómetros, por lo que no es una cifra especialmente elevada, pero tampoco podemos decir que sea una mala cifra.

Por el contrario, el tiempo de carga es realmente rápido, de cuatro horas, aunque tan solo se necesita una hora y media para alcanzar el 80%. El manejo de toda la tecnología se realiza mediante una pantalla TFT de 4,3 pulgadas, con conectividad, y en el falso depósito se encuentra una capacidad de almacenamiento de cinco litros. En los frenos también se puede encontrar el ABS, y lo mejor de todo es la gran oferta que la marca japonesa ha realizado.

Consigue la Kawasaki Z E-1 a cambio de apenas 5.515 euros

Y aunque pueda parecer sorprendente, lo cierto es que la Kawasaki Z E-1 tiene un coste de apenas 5.515 euros, gracias al sensacional descuento de 2.935 euros que ha recibido, a lo que también hay que añadirle el seguro de manera completamente gratuito.