QJ Motor pone contra las cuerdas a Honda con una scooter que apuesta por confort y equipamiento

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 19:49h.

En QJ Motor también buscan hacerse un hueco en el segmento de las scooter

QJ Motor presenta una cruiser que quiere jugar de tú a tú con las marcas más premium

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En QJ Motor también buscan hacerse un hueco en el segmento de las scooter, y ofrecer competencia a gigantes como Honda o Yamaha, con un modelo que apuesta por confort, equipamiento y un precio al alcance de todas las economías. Esto convierte a la Fort 350 EVO en una opción tan sumamente interesante y apetecible en caso de que busques iniciarte en el mundo de las motos de media cilindrada, al ser una propuesta magnífica para su uso a diario, con un equilibrio sensacional.

Está disponible en dos colores, que son el gris y el negro, y está enfocada para los usuarios que disponen del carné A2. Su motor es de un solo cilindro, con una cilindrada de 330 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, y con doble árbol de levas. La potencia que declara es de 30 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 33,5 Nm a 5.500 rpm, unas cifras realmente llamativas teniendo en cuenta que no deja de ser una scooter.

El sistema de inyección lleva el sello de Bosch, y el control de tracción viene instalado de serie, siendo desconectable. El peso de la moto es de 189 kilos, y su parte ciclo está analizada a fondo para conseguir ofrecer la mejor comodidad y facilidad a la hora de manejarla. En el equipamiento, destaca la pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad, que incluye función mirroring y navegación turn by turn, aunque el plato fuerte es el precio tan asumible que le han colocado.

La QJ Motor Fort 350 EVO cuesta apenas 4.999 euros

Y es que en QJ Motor te permiten conseguir esta Fort 350 EVO sin la necesidad de hacer ningún gran desembolso, pagando únicamente un total de 4.999 euros, lo que a todos nos parece una ganga.