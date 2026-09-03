QJ Motor presenta una cruiser que quiere jugar de tú a tú con las marcas más premium

Coches y Motos 03 SEP 2026 - 06:57h.

Se impulsa gracias a un motor de cuatro cilindros en V

QJ Motor, la naked china inspirada en MotoGP que no parece china

Compartir







Desde QJ Motor pretenden hacerse con un nombre en el segmento de las cruiser, con una moto que es maravillosa y que pretende plantarle cara a otras marcas mucho más premium. Y el resultado es una excelente SRV 600 V, que salta a la vista que tiene todo lo necesario para destacar, con un marcado carácter en el plano estético y también en el mecánico, debido a su esquema de motor. Se puede limitar para aquellos usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y tan solo está disponible en color negro.

Se impulsa gracias a un motor de cuatro cilindros en V, con una cilindrada de 561 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida y doble árbol de levas. Está equipado con embrague anti-rebote, y tampoco le falta el sistema de control de tracción desconectable. La potencia que entrega es de 69,4 CV a 10.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 53 Nm a 8.500 rpm, y la transmisión secundaria es por correa.

La parte ciclo refleja a la perfección lo que es una moto custom, con un bastidor de acero tubular, una horquilla Marzocchi invertida, un amortiguador ajustable en precarga y una llanta de 16 pulgadas en ambos ejes. Si pasamos a lo que es el apartado de instrumentación, nos encontramos con una pantalla TFT de un perfil redondo que encaja a la perfección en esta moto, que dispone de un sistema de conectividad con los smartphones, con monitorización en tiempo real de la presión de los neumáticos.

La QJ Motor SRV 600 V cuesta 6.999 euros

Como ya hemos comentado, en QJ Motor pretenden plantarle cara a las grandes referentes del segmento custom con una propuesta increíble, pues lo mejor de esta SRV 600 V es que no tiene un coste superior a los 6.999 euros.