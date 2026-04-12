La QJ Motor SRT 700X es mejor, más moderna y más barata que la Honda NC750X, pero igual de versátil

Coches y Motos 12 ABR 2026 - 11:01h.

Es la alternativa más interesante que vas a poder encontrar en el mercado

Trío campero de QJ Motor ya en España

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Si buscas una moto moderna, barata y versátil, que no tenga nada que envidiar a la Honda NC 750 X, entonces no puedes tener muchas dudas. Tienes que decantarte por la QJ Motor SRT 700 X, que es la alternativa más interesante que vas a poder encontrar en el mercado, y a un precio que provoca que sea una ganga. Estamos convencidos de que es una moto de referencia en el sector, y que es una de las compras más inteligentes que se pueden hacer por ahora.

Como siempre, las marcas chinas consiguen sorprender con sus motos, y no dejan a nadie indiferente. Esta vez, lo hacen con una trail de grandes prestaciones, que está disponible en tres colores distintos, como son el rojo, el gris y el blanco, con un diseño enfocado claramente hacia el adventure off road. Los componentes son de primer nivel tanto en los frenos como en las suspensiones, y tiene un nivel reducido de sistemas electrónicos de ayuda en la conducción.

Las prestaciones de esta moto son más que razonables gracias a un propulsor bicilíndrico en paralelo actualizado para cumplir con la normativa Euro 5+, con una cilindrada de 698 centímetros cúbicos y refrigeración líquida. La potencia que entrega esta moto es de 73,5 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y el par motor es de 67 Nm a 6.000 rpm. La caja de cambios se asocia a seis velocidades, y cuenta con embrague sin sistema anti-rebote, y con escape con salida por el sub chasis. Y lo mejor es el equipamiento, que incluye puños y asiento calefactables, caballete central y pata de cabra, pantalla TFT de 5” con screen mirror.

El precio de esta QJ Motor SRT 700 X es el punto fuerte

Aunque si hay por algo que destaca esta QJ Motor SRT 700 X es por su precio, de apenas 7.499 euros, que incluye hasta seis años de garantía oficial.