QJ Motor lanza una naked tan completa que planta cara a las grandes referencias japonesas

Coches y Motos 31 AGO 2026 - 19:06h.

La QJ Motor SRK 800 está disponible en color blanco y en color negro

QJ Motor tiene la moto perfecta para hacer grandes viajes en pareja y devorar kilómetros sin parar

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En QJ Motor han presentado una naked que es increíble, y que es capaz de plantar cara a las grandes referentes japonesas, como Honda, Yamaha, Suzuki o Kawasaki. Esto se debe al excelente trabajo que han realizado los diseñadores para crear una moto sensacional de principio a fin, y que se posiciona como una de las compras más inteligentes que puedes realizar en estos momentos, lo que convierte la SRK 800 en una auténtica obra maestra.

Se puede limitar para el carné A2, y está disponible en color blanco y en color negro, con una garantía de seis años. En su interior se esconde un propulsor de cuatro cilindros, con una cilindrada de 778 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas y refrigeración líquida. La potencia que entrega es de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 75 Nm a 7.500 rpm, con sistema de gestión de inyección y sistema de encendido Magneti Marelli.

La electrónica es uno de los platos fuertes de esta moto, que cuenta con tres modos de conducción seleccionables, ABS cornering, control de tracción, sistema TPMS, control de velocidad de crucero y mucho más. La parte ciclo es otro motivo más para elogiar a los diseñadores, con materiales de primera calidad, y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT de cinco pulgadas, con conectividad y función mirror link, mientras que la iluminación es full LED.

La QJ Motor SRK 800 cuesta 7.499 euros

Además de lo que ya hemos dicho con anterioridad, la QJ Motor SRK 800 tiene un precio que es bastante razonables, pues creemos que los 7.499 euros que cuesta es una cifra que merece mucho la pena pagar sin pensarlo en exceso.