Ducati complica el panorama a BMW con una naked que presume de tecnología, prestaciones y precio

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 01:16h.

No deja de actualizarse y de renovarse para mejorar todavía más

La Voge 900 DSX es una BMW

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Cuando hablamos de las naked que dominan el mercado, en BMW cuentan con varios modelos que siempre necesitan ser mencionados, al reunir una serie de parámetros que hacen que sus motos sean tan especiales. Pero, lógicamente, en Ducati no se quedan atrás, y así lo demuestran con propuestas como esta Monster, que ya es un referente desde hace tiempo, pero que no deja de actualizarse y de renovarse para mejorar todavía más, y convertirse en el centro de atención.

Entre sus principales detalles, tenemos el nuevo motor con distribución variable, el nuevo bastidor mono casco, una ergonomía modificada, un faro delantero nuevo, un asiento más bajo, un depósito y unos paneles modificados o un conjunto total más ligero. Lo más destacado se encuentra en el propulsor que tiene equipado, de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, con unas cifras de potencia de 111 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 91,1 Nm a 7.250 rpm.

El consumo declarado es de 5,2 litros por cada 100 kilómetros, y una de sus principales características es que tiene el Ducati Quickshift, para subir y bajar de marcha sin accionar el embrague. La electrónica, por otro lado, se gestiona a través de una IMU de seis ejes, que permite controlar el freno motor, el ABS en curva, el control anti-caballito y todo lo demás. Mientras que en la instrumentación, tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas con navegador turn by turn.

La Ducati Monster cuesta 13.190 euros

Como ya hemos dicho anteriormente, uno de los platos fuertes de esta moto es que tiene un precio bastante razonable, teniendo en cuenta que la Ducati Monster es uno de los mejores modelos de la firma italiana. Y para ser más concretos, basta con poner 13.190 euros sobre la mesa para que sea tuya.