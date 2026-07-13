Al nivel de la BMW F 900 R en calidad, pero con una estética mucho más atrevida

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 03:53h.

Hay otras motos igual de atractivas a nivel estético y de prestaciones

La Voge 900 DSX es una BMW

Compartir







Todos sabemos que la BMW F 900 R es una moto excelente en cuanto a calidad, pero no es la única en su segmento a la que tenemos que situar en el top. Porque hay otras motos igual de atractivas a nivel estético y de prestaciones, que creemos que no tienen absolutamente nada que envidiarle. Y el ejemplo más claro nos lo podemos encontrar en la Ducati Monster, una moto excepcional que se ha ido renovando y actualizando para conseguir un resultado maravilloso.

Es uno de los modelos más icónicos y fácilmente reconocibles a simple vista, que se ha adaptado a las nuevas tecnologías y desarrollos, introduciendo numerosos cambios en los apartados más importantes. Destaca por una estética agresiva, con tres opciones de color, y entre las mejoras que ha recibido este año se encuentran un nuevo motor, un nuevo bastidor, un conjunto más ligero, un asiento más bajo, un faro delantero nuevo o una ergonomía modificada.

Pero el gran cambio se encuentra en el propulsor, como hemos mencionado antes, pues ahora presume de un motor con sistema de distribución variable, que permite modificar automáticamente el grado de apertura de las válvulas de admisión, con una potencia declarada de 111 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 91,1 Nm a 7.250 rpm. El consumo declarado es de 5,2 litros por cada 100 kilómetros, e incorpora el Ducati quickshift bidireccional. Todo se gestiona a través de una IMU de seis ejes, para controlar el control de freno motor, el ABS en curva, el control de tracción o el control anti-wheelie, y se corona con una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Ducati Monster puede ser tuya pagando 13.190 euros

Otra cosa que nos encanta de la Ducati Monster es que esté disponible a cambio de una cifra tan apetecible, lo que provoca que puedas tenerla en casa pagando apenas un total de 13.190 euros.