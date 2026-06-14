La contrincante de la Ducati Monster, más refinada y con una imagen muy atractiva

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 17:17h.

Está disponible únicamente en color rojo, y este año se ha renovado con un estilo aún más agresivo

No es Ducati pero, para muchos, es la naked más bonita del mundo

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La Ducati Monster es una de las mejores motos del mercado, eso es algo innegable. Pero hay alternativas que son igual de apetecibles e interesantes, como es el caso de la MV Augusta Brutale 800, una moto realmente refinada, con una imagen atractiva a más no poder, que tampoco se queda atrás en comparación con la propuesta de la firma de Borgo Panigale. Por esta razón, también se muy recomendable que inviertas tu tiempo en analizarla con detalle.

Es una naked deportiva que recoge el testigo de sus predecesoras, y que por fin presume de contar con la homologación Euro 5+, y sin haber perdido prestaciones por el camino, algo que es de agradecer. Está disponible únicamente en color rojo, y este año se ha renovado con un estilo aún más agresivo, un basculante mono brazo, unas suspensiones completamente regulables o un sistema electrónico superior. Pero lo mejor todavía se encuentra en el interior.

Ahí es donde puedes analizar todo lo que ofrece esta moto, que equipa un propulsor tricilíndrico con refrigeración líquida, y una cilindrada de 798 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia total de 113 CV a 11.000 revoluciones por minuto, además de un par máximo de 85 Nm a 7.500 rpm. Alcanza una velocidad máxima cercana a los 240 kilómetros por hora, y tiene shifter de subida y bajada, así como una IMU de seis ejes, control de tracción en ocho niveles, cuatro modos de conducción, ABS o control de velocidad de crucero. Todo esto, coronado por una pantalla TFT y cinco años de garantía.

El precio de la MV Augusta Brutale 800, irresistible

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la MV Augusta Brutale 800, tienes que saber que bastará con pagar un total de 12.600 euros, lo que a todos nos parece una verdadera ganga.