La nueva Ducati Monster crea controversia: para unos es la más bonitas, para otros, un sacrilegio
Han conseguido fabricar un modelo excelente en todos los sentidos, y muy difícil de mejorar
Ducati tiene la moto más bonita del mundo
La nueva Ducati Monster ha creado una enorme controversia, y ha generado un debate entre los amantes de la marca. Algunos creen que han dado en el clavo, y que han conseguido fabricar un modelo excelente en todos los sentidos, y muy difícil de mejorar, mientras que otros piensan absolutamente todo lo contrario. De todos modos, de lo que no hay duda es de que esta moto es de alta gama, con unas prestaciones difíciles de encontrar en otros modelos.
A los colores Red e Iceberg White ahora hay que sumarle un tercero, que es la decoración Sport. Esta añade un carenado delantero y una cubierta para el asiento del pasajero para realzar aún más el carácter deportivo, pero parece que no ha logrado convencer a todos por igual. A nosotros nos parece un acierto, y garantiza una gran facilidad de pilotaje sin renunciar a la diversión ni al rendimiento, con una electrónica líder en su categoría.
El motor es un V2 con un par máximo sensacional, mientras que el chasis es derivado de las Superbikes, lo que hace que sea una moto prácticamente de competición. Cumple con la normativa Euro 5+, y ofrece una potencia de 111 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 91,1 Nm a 7.250 rpm. Y existe la posibilidad de limitar esta moto al carné A2. En cuanto a instrumentación, cuenta con una pantalla TFT de 5”, así como ABS en curva, control de freno motor, control de wheelie, control de tracción y muchas más cosas.
Nos sorprende el precio de la Ducati Monster
Esta Ducati Monster llegará a partir del mes de abril, y a un precio de 13.390 euros, que nos parece una auténtica maravilla. Porque pensábamos que este modelo sería considerablemente más costoso.