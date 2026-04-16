La Ducati más hermosa de la historia es de 1994

Coches y Motos 16 ABR 2026 - 11:22h.

A pesar de tener más de 30 años, todavía es recordada como uno de los mejores modelo

Italiana, como la Ducati, pero más rompedora

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Hay una Ducati que se merece todo el reconocimiento posible, y ser recordada como una de las mejores de todos los tiempos. Porque la Ducati 916 es una auténtica obra de arte, y una joya de coleccionismo, que nunca pasa de moda. Porque a pesar de tener más de 30 años, todavía es recordada como uno de los mejores modelos que han hecho nunca desde la fábrica de Bolonia, a pesar de que el listón esté increíblemente elevado. Y está muy avanzada para la época en la que se creó.

En 2014 obtuvo el reconocimiento de la prestigiosa revista Motorcycle News, siendo considerada como la moto más bonita de los últimos 50 años, y representa al 100% el ADN y la esencia original de Ducati. Era equilibrada, elegante y muy emocionante de conducir, y tenía un diseño muy característico, así como unas prestaciones que la colocan todavía a la altura de las mejores. Por todo esto, no nos sorprende que aún mantenga esta condición de obra maestra.

Pasando a la parte técnica, su motor tenía una cilindrada de 916 centímetros cúbicos, capaz de entregar una potencia de 114 hp a 9.000 revoluciones por minuto, con un peso sorprendentemente ligero, de apenas 195 kilos. Y la velocidad máxima que era capaz de alcanzar es de 300 kilómetros por hora, todo un avión. En una época en la que las motos no eran tan rápidas ni seguras, esta Ducati 916 fue un antes y un después, y todavía es recordada por los amantes de las dos ruedas.

La Ducati 916 ahora se puede conseguir por un precio muy accesible

Si eres uno de los pocos afortunados que es capaz de encontrar a día de hoy una Ducati 916 de segunda mano, comprobarás que el coste oscila entre los 9.000 y los 16.000 euros, así que debes aprovechar esta oportunidad en caso de que se te presente.