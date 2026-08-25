Aprilia tiene una scooter tan espectacular que ni Yamaha ni Honda están logrando hacerle sombra

Coches y Motos 25 AGO 2026 - 12:04h.

Se trata de la SR GT 200

La Aprilia que, para muchos, es la deportiva más bonita del catálogo

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Dentro del segmento de las scooter, históricamente Yamaha y Honda siempre han sido los dos grandes dominadores, gracias a su variedad de modelos, y a la calidad y al precio de todos ellos. Pero también es digno de mención el gran trabajo que han hecho en otras marcas como en Aprilia, donde han creado una scooter que puede mirar a la cara a las mejores, y que cuenta con todo lo necesario para ser considerada como una referente. Y esa es la SR GT 200.

Cuenta con la homologación Euro 5+, y está disponible en color gris, blanco y negro, además de tener un motor reajustado, un embrague más resistente y un radiador más grande tras su última actualización. Mantiene una línea muy continuista con respecto a su versión anterior, pero con los retoques y los ajustes necesarios para mejorar y ser más llamativa. Y el motor que tiene equipado, de 174 centímetros cúbicos de cilindrada, es tan eficiente como fiable.

Entrega una potencia de 17,4 CV a 8.650 revoluciones por minuto, con un par máximo de 16,5 Nm a 7.000 rpm, y el consumo declarado es de apenas 2,6 litros por cada 100 kilómetros. Incorpora el sistema Start&Stop, el sistema de transmisión CVTy componentes en la parte ciclo de primera calidad, como suspensiones Showa. Los faros son full LED, y en la instrumentación tenemos una pantalla LCD instalada que gestiona todo lo necesario.

La Aprilia SR GT 200 cuesta 4.650 euros

Conseguir la Aprilia SR GT 200 no implica de ningún desembolso fuera de mercado, más bien todo lo contrario. Y es que únicamente se necesitan un total de 4.650 euros si quieres que sea tuya, lo que nos parece un coste muy razonable y accesible, que se puede pagar sin excesivas complicaciones.