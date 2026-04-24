La Aprilia que, para muchos, es la deportiva más bonita del catálogo

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 12:49h.

Es una super sport ligera de media cilindrada

La nueva Aprilia es, para la mayoría, la más atractiva de 2026

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En Aprilia pueden presumir de tener una moto deportiva en el catálogo, que mucha gente se atreve a considerar como la más bonita que se ha diseñado nunca. Es cuestión de gustos, pero lo cierto es que no se puede negar que la RS 660 es una auténtica maravilla a la que cuesta mucho encontrarle algún aspecto negativo, y no nos puede gustar más. Es una super sport ligera de media cilindrada y muy bien equipada electrónicamente, con una clara orientación deportiva.

En su última actualización, se incluyeron unos alerones aerodinámicos inspirados en las de MotoGP, además de hacer un motor más potente y mejorar más electrónica, y lo más importante, cumplir con la normativa Euro 5+. La imagen de esta moto es indudablemente llamativa, con unas líneas marcadas por su frontal que aparecen en el nuevo alerón de la parte delantera, bajo su triple óptica frontal, mientras que la iluminación es full LED.

Y lo mejor de todo se encuentra en la parte del motor, un bicilíndrico en línea de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, de tamaño compacto, que es capaz de rendir a una potencia de 105 CV, y que cumple con la normativa Euro 5+. Tiene una rápida respuesta y un muy buen rendimiento a medio régimen, y está dotado del acelerador electrónico Ride by Wire. Y no se queda atrás si hablamos de electrónica, pues cuenta con control de tracción, sistema anti-caballito, quickshifter, control de velocidad o ABS en curva, además de cinco modos de conducción.

La Aprilia RS 660 cuesta 12.310 euros

Si tenías interés por conocer el coste de esta Aprilia RS 660, déjanos decirte que te vas a llevar una grata sorpresa en cuanto descubras que apenas te supone una inversión de 12.310 euros, lo que es una verdadera ganga.