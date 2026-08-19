Yamaha aprieta a sus rivales con una deportiva que puede ser la compra más equilibrada

Coches y Motos 19 AGO 2026 - 13:25h.

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Yamaha se está encargando de poner las cosas difíciles al resto de marcas, con modelos que resultan imposibles de ignorar, pues cuentan con todo lo necesario para destacar. Y hoy toca hablar de una deportiva que puede ser de las más equilibradas dentro de su categoría, con una combinación excelente de equipamiento, prestaciones y precio. Así es la R1 Race, una moto que enamora a todos los amantes de la competición, y que está pensada para circuito, no para la calle.

Todos los componentes de carretera han sido eliminados de esta moto, que sí que toma elementos como los alerones de MotoGP, un paquete electrónico avanzado, un sub chasis de magnesio y mucho más. Es una moto pensada para la competición o para correr en los circuitos, con un motor increíble CP4 y una cilindrada de 998 centímetros cúbicos, que se caracteriza por ser lineal y constante, llegando a ofrecer una potencia de hasta 200 CV.

Se le ha incorporado un nuevo sistema de admisión, y equipa un acelerador electrónico controlado por un microprocesador YCC-T. Para ofrecer un tacto realista, el acelerador ride by wire también incorpora un muelle, un deslizador y un engranaje. La IMU es de seis ejes y gestiona todo el apartado electrónico, como el control de tracción, el control anti wheelie, el control de salida o el control de elevación, y no queremos olvidar el quickshifter bidireccional.

La Yamaha R1 Race cuesta 20.699 euros

Si deseas adquirir la Yamaha R1 Race, lo que vas a tener que pagar es un total de 20.699 euros, un precio que se ajusta perfectamente a todos los presupuestos, y que acaba por hacerla una de las mejores inversiones que existen en el mercado actual. No esperes mucho y hazte con ella si te gusta salir a competir y a hacer tandas por los circuitos.