La Yamaha que es, para muchos, la moto más atractiva que ha creado la marca en décadas

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 03:38h.

El semi carenado sigue el patrón de las motos de la década de los 70 y de los 80

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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La Yamaha XSR 900 GP es una de las motos más atractivas que se han creado jamás, y puede presumir de un diseño simplemente descomunal, con una serie de detalles que provocan que sea tan especial. Es un homenaje al modelo que en su día utilizaba Kenny Roberts, con el que lograron conquistar varios campeonatos de MotoGP, y al margen de la estética, también puede presumir de unas prestaciones y de unas características que la hacen tan espectacular.

Cumple con la homologación Euro 5+, y su estilo retro es un reclamo para los amantes de la nostalgia. El semi carenado sigue el patrón de las motos de la década de los 70 y de los 80, con líneas redondeadas y nada agresivas, alejándose de los modelos que hay hoy en día, y con contrastes amarillos, blancos y negros. El colín también tiene una forma muy peculiar, y el motor que emplea es el característico CP3 de la firma de los tres diapasones.

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El propulsor cuenta con distribución de árbol de levas, para ofrecer una conducción enérgica y resolutiva, con una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm. El consumo declarado es de cinco litros por cada 100 kilómetros, y el embrague asistido anti-rebote es uno de sus puntos fuertes. También presume de un avanzado nivel electrónico, con control de tracción, control anti-caballito, control anti-deslizamiento o ABS en curva, sin olvidar el quickshifter bidireccional ni el control de velocidad de crucero. Y en la instrumentación tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Yamaha XSR 900 GP es más barata de lo esperado

Para adquirir la Yamaha XSR 900 GP no se necesita de una gran inversión, pues apenas tendrás que desembolsar un total de 14.299 euros, por lo que es mucho más barata de lo que habíamos podido imaginar en un principio.