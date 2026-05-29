La nueva Yamaha XSR900 es de las naked retro más deseadas, deja en evidencia a motos mucho más caras

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 12:06h.

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Cuando hablamos de las mejores naked retro que existen en el mercado, y de las más deseadas del momento, nos tenemos que detener para hablar de la Yamaha XSR 900, que nos parece una verdadera maravilla. Pocos modelos más bonitos y completos se nos ocurren que este, y está claramente inspirada en la MT-09, con la que guarda bastantes similitudes en muchos aspectos. Y puede presumir de una estética vanguardista estilo flat track que la hace increíble.

La encuentras disponible en color blanco y en color rojo, después de que el azul se descatalogara, y cumple con la normativa Euro 5+. Estéticamente, viene a ser una café neo racer, donde destaca el depósito de combustible con las tomas de admisión incorporadas en la parte delantera. El faro redondo es uno de los elementos más personales, que pasa a contar con tecnología LED, y los minimalistas paneles laterales le dan una sensación de ligereza. La ergonomía que tiene es estudiada y cuidada al máximo, y el motor es un tricilíndrico crossplane, que proporciona una aceleración lineal y una buena capacidad de tracción.

La cilindrada del motor es de 890 centímetros cúbicos, con una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm. Entre muchas más cosas, también cuenta con una plataforma inercial de seis ejes encargada de gestionar el control de tracción, sensible a la inclinación y con tres niveles de intervención, además de ser desconectable, el control de deslizamiento, también en tres niveles y desconectable, o el sistema anti-caballito. Sin olvidarnos del quickshifter de subida y bajada, del control de crucero o de los cuatro modos de velocidad. Todo esto, coronado con una pantalla TFT de 3,5”.

Consigue la Yamaha XSR 900 por 12.299 euros

Y lo que más nos convence a la hora de descantarnos por la Yamaha XSR 900 es el hecho de que tenga un coste de apenas 12.299 euros, que consideramos que es totalmente accesible.