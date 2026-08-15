Yamaha tiene la moto ideal para hacer viajes largos con equipaje y disfrutar de cualquier carretera

Coches y Motos 15 AGO 2026 - 15:27h.

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Si buscas la moto perfecta para hacer viajes largos y disfrutar de cualquier ruta, en Yamaha siempre ofrecen soluciones de todo tipo. Cuentan en su stock con una amplia nómina de modelos que son igual de interesantes, aunque en este caso, si queremos quedarnos con alguno en concreto, nuestra elección sería la Tracer 9 GT+. Es la versión más sofisticada y equipada dentro de la gama más alta de las sport turismo del fabricante japonés, con unas características magníficas.

Entre las novedades que ha recibido en el último año, se encuentra el diseño de la carrocería, la homologación Euro 5+, la ergonomía mejorada, el radar trasero, el sistema de iluminación matrix LED, el deflector inferior para el viento, el sistema keyless, el control de presión de los neumáticos o el sub-chasis de acero más largo y ligero. Y otro de los puntos fuertes de esta moto es que incorpora el cambio automático Y-AMT, que es una innovación revolucionaria.

El motor que tiene equipado esta moto es de tres cilindros, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia de 119 CV y a un par máximo de 93 Nm. Cuenta con cinco modos de conducción, un consumo declarado de unos cinco litros por cada 100 kilómetros y una autonomía que ronda los 350 kilómetros. Y está dotada con un equipamiento realmente completo, en el que destaca la pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad, los puños calefactables o la guantera lateral.

La Yamaha Tracer 9 GT+, disponible por 19.599 euros

Creemos que la Yamaha Tracer 9 G+ es una ganga que no se puede ignorar ni dejar escapar, al estar disponible en caso de que desembolses un total de 19.599 euros, lo que viene siendo una oportunidad impresionante.