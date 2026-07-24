Cuesta menos que una Yamaha MT-07, con un motor de tres cilindros y un precio que rompe el mercado

Coches y Motos 24 JUL 2026 - 04:21h.

Lo más destacable de todo es su propulsor de tres cilindros en línea

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

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La Yamaha MT-07 es una moto excepcional, de eso no hay ninguna duda, ni nadie se atreve a discutirlo. Pero creemos que, por un precio más razonable, hay alternativas que también merecen ser mencionadas, como es el caso de la CF Moto 675 NK, que a nosotros nos gusta incluso más. Es uno de los modelos más afianzados y longevos de la firma china, que destaca por su increíble motor y por su avanzada tecnología, con un corte deportivo que no podría ser más llamativo.

Lo más destacable de todo es su propulsor de tres cilindros en línea, que tiene una entrega de potencia suave y controlable, pudiendo entregar 90 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 68 Nm a 8.250 rpm. Esto le permite llegar a más de 200 kilómetros por hora de velocidad punta, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,9 segundos. Y cuenta con quickshifter de subida, embrague asistido y anti-rebote, acelerador con cable mecánico o sistema de inyección electrónico desarrollado por Bosch.

Por otro lado, no se queda corto en cuanto a electrónica, con control de tracción, sistema de monitorización de presión de los neumáticos, control de tracción en dos niveles o ABS de doble canal. Los frenos son de la marca J.Juan, las suspensiones llevan el sello de Kayaba y el peso neto es de 189 kilos. Y si pasamos a hablar de la instrumentación, nos encontramos con faros full LED y con una pantalla TFT de cinco pulgadas curvadas, con navegación integrada.

La CF Moto 675 NK está valorada en 6.495 euros

Pero lo más sorprendente y positivo de todo llega en el momento en el que descubres la irrisoria cifra que se necesita para poder conseguir esta CF Moto 675 NK. Y es que basta con un total de 6.495 euros para poder presumir de ella por las calles, una oportunidad que no se presenta todos los días.