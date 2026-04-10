La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

Coches y Motos 10 ABR 2026 - 23:16h.

Es una clara candidata a seguir siendo la líder indiscutible

La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX

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Si hay una moto que sin duda se merece todo el reconocimiento que tiene y que la convierte en una referente, es sin duda alguna la Yamaha MT 07. Pocas cosas mejores recordamos haber visto en mucho tiempo, y es una de las naked de media cilindrada con más éxito y reputación del mercado. Desde que salió a la venta tuvo una acogida descomunal, y con las actualizaciones que ha ido recibiendo a posteriori, se ha acabado por convertir en un 10 de 10.

Es una clara candidata a seguir siendo la líder indiscutible, y ofrece la posibilidad de limitarla para los usuarios que dispongan del carné A2. Entre sus principales características, resalta por encima del resto el novedoso sistema de transmisión automático que la coloca a la vanguardia, con un estatus deportivo impresionante gracias a la parte ciclo mejorada. Aunque esto no es lo único que tiene para presumir, ni mucho menos.

También se pueden destacar los tres modos de conducción, el acelerador electrónico, el control de tracción, el embrague asistido y anti-rebote, la ergonomía revisada, la instrumentación TFT de 5” con conectividad o el sistema de parada de emergencia automático. En cuanto al motor que equipa, es un bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, con 73,4 CV de potencia a 8.750 revoluciones por minuto y un par motor de 67 Nm a 6.500 rpm.

Aprovecha la promoción de la Yamaha MT 07

Aunque la cosa no acaba aquí, y todavía tenemos más buenas noticias que darte. Y es que, gracias a una promoción, la Yamaha MT 07 está disponible por 300 euros menos, con matriculación gratis, dejando su precio en 7.499 euros. Una oportunidad que no puedes dejar que se te escape, si quieres tener una de las naked que la están rompiendo.