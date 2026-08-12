Coches y Motos 12 AGO 2026 - 23:46h.

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Morbidelli busca convertirse de nuevo en una de las marcas pioneras del mundo de las dos ruedas, y salir del ostracismo en el que estuvieron durante tantos años. Y han encontrado la manera de hacerlo, creando modelos que sean sensacionales en todos los sentidos, y por un precio que todo el mundo se pueda permitir pagar. Es el caso de la MBP T 1000 2 VX, que consigue posicionarse como una alternativa magnífica para las Yamaha.

En 2025 se actualizó para recibir la ansiada homologación Euro 5+, y es una moto que, lejos de priorizar las prestaciones, lo que busca es garantizar la comodidad y una conducción sencilla. El motor que tiene equipado es de dos cilindros en V, con una cilindrada de 997 centímetros cúbicos, que se traduce en una entrega de potencia de 87,2 CV, así como un par máximo de 89 Nm, para asegurar un empuje increíble desde bajo y medio régimen.

Gracias al sistema electrónica que incorpora la moto, se puede elegir entre cuatro modos de conducción, y también gestiona el ABS, el control de tracción, ambos desconectables, y mucho más. En cuanto a equipamiento, se incluye de serie una pantalla TFT de siete pulgadas a todo color, en la que aparece información como el control de presión de los neumáticos, sin descuidar que también cuenta con puños y asiento calefactables.

La Morbidelli MBP T 1000 2 VX está de promoción

La Morbidelli MBP T 1000 2 VX tiene una oferta que te interesará mucho, pues para empezar, se le ha aplicado un descuento de 900 euros a su precio original, que ahora se sitúa en apenas 8.090 euros, todo un chollo. Y junto a esta cifra, se incluyen cinco años de garantía oficial y maletas de serie.