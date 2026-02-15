La nueva Morbidelli es, sin duda, la más bonita de la marca

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 13:16h.

Es una de las novedades más esperadas dentro de su gama media

La Morbidelli SC125RE es la retro más bonita, y barata

Si hablamos de los nuevos modelos de Morbidelli, nos tenemos que detener en uno que nos parece el más bonita que ha hecho nunca la marca. Es una moto que irrumpe con fuerza en el segmento trail con una propuesta radical, y que fue presentada hace unos meses, durante el Salón EICMA de Milán. Y es una de las novedades más esperadas dentro de su gama media, que supone un salto cualitativo, como fácilmente se puede comprobar al echarle un vistazo.

Esta Morbidelli T 502 XR 2026 simboliza su naturaleza crossover extrema, orientada a la aventura sin límites, que busca ampliar su presencia en el competitivo segmento de las trail de medio peso, combinando diseño italiano, tecnología moderna y un enfoque de uso mixto, mitad asfalto y mitad tierra. Bajo el carenado, se esconde un propulsor bicilíndrico en L de 486 centímetros cúbicos, una mecánica contrastada por su equilibrio entre suavidad y empuje.

La potencia que entrega es de 47,6 CV, situándose en el máximo permitido para el carné A2, y equipa un embrague anti-rebote. Incorpora una nueva gestión electrónica gracias a su acelerador electrónico, que permite una respuesta más precisa, e incorpora cuatro modos de conducción, el standard, el rainy, el sport y el off-road. Adapta la entrega de potencia para superfícies deslizantes, y optimiza el control en tramos sin asfaltar. Tiene pantalla TFT de 7”, con conectividad y funciones de navegación, iluminación full LED, piñas retro iluminadas, puños y asiento calefactables, doble puerto USB y mucho más.

No sabemos aún el precio exacto de la Morbidelli T 502 XR 2026

De lo que no tenemos constancia aún es del precio exacto que tendrá esta Morbidelli T 502 XR 2026, ni cuándo llegará a los concesionarios en España. Pero no debería tardar mucho en hacerlo.