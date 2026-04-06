La Morbidelli SC125RE, un scooter de estilo retro buena, bonita y muy barata

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 01:07h.

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Si te gustan las scooter, y querías conseguir una con estética retro, pero que sea buena, bonita y barata, entonces la Morbidelli SC 125 RE puede ser la solución que estabas buscando. Es una alternativa a otros modelos más clásicos y anticuados, como puede ser la Vespa Primavera, ya que esta moto está mucho mejor equipada, y renovada con algunas actualizaciones que la hacen ser única. Por ejemplo, un motor más eficiente y potente, con una dotación de serie más completa, y una estética realmente atractiva.

Es una scooter que te permite presumir de diseño por la ciudad, y que cuenta con una mecánica que no decepciona. El motor que equipa es de refrigeración líquida, con inyección electrónica, y tiene una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, así que se puede manejar con carné de coche, pero siempre que tengas más de tres años de antigüedad. Es de dos válvulas, con una potencia de 11 CV a 7.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 11,2 Nm a 5.550 rpm.

La velocidad máxima que declara es de 92 kilómetros por hora, suficiente para desplazarse libremente por la ciudad, y el consumo es irrisorio, como en todas las scooter. El peso de esta moto es de apenas 139 kilos, y cuenta con sistema de iluminación full LED, sistema anti-bloqueo de frenos ABS en dos canales, instrumentación digital, caballete central, pata lateral, sistema de llave inteligente y muchos más detalles que la hacen única.

El precio de esta Morbidelli SC 125 RE nos deja impactados

Aunque hemos querido reservar lo mejor para el final, que es el irrisorio coste que tiene esta Morbidelli SC 125 RE, de apenas 2.690 euros, lo que nos parece un chollo mires por donde lo mires.