La Yamaha XMAX 125 aprieta a la Honda Forza 125 con una oferta que no pasa desapercibida

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 17:24h.

Tiene un consumo contenido ideal para poder hacer recorridos largos

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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La Yamaha XMAX 125 es aún más interesante que antes, gracias a una oferta que permite conseguirla sin la necesidad de hacer ninguna gran inversión. Esto la acaba por convertir en una de las mejores scooter que existen en el mercado, posicionándose como una interesante alternativa a modelos clásicos como la Honda Forza 125, con una relación calidad precio que es prácticamente difícil de superar. Y este año, ha añadido un nuevo color a sus opciones, que es el Azul Icon.

Previamente, en 2025 ya sufrió actualizaciones como el motor Blue Core con homologación Euro 5+, ópticas LED en X, un asiento ergonómico, sistema Smart key, sistema Start & Stop y mucho más. En cuanto al motor que tiene equipado, que es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, y con una potencia de 12 CV y un par máximo de 11,2 Nm, presenta un consumo realmente contenido, que es de apenas 2,3 litros por cada 100 kilómetros.

Esto hace que no necesite pasar por la gasolinera prácticamente nunca, y que puedas hacer recorridos largos. La estética también nos resulta muy llamativa, con unas líneas deportivas y agresivas en la parte frontal, y con unas luces LED y diurnas que le sientan a la perfección. Los intermitentes quedan integrados en la carrocería, y es una moto que dispone de control de tracción, ABS de doble canal, sistema de localización de llave mediante Smart Key y una pantalla LCD de 4,3 pulgadas con conectividad.

La Yamaha XMAX 125 tiene precio

Para conseguir tener la Yamaha XMAX 125 no se necesita desembolsar ninguna cifra astronómica, pues es uno de los mejores más baratos que existen en el segmento, con un precio de 5.499 euros. Una oferta difícil de mejorar, tras el descuento que ha recibido recientemente.