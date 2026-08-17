Cómoda, equipada y bonita, esta naked demuestra que hay alternativas a la BMW M 1000 R

Coches y Motos 17 AGO 2026 - 16:13h.

La BMW M 1000 R siempre ha destacado por ser una de las mejores

La Voge 900 DSX es una BMW

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Hay motos y motos, pero en el segmento de las naked, la BMW M 1000 R siempre ha destacado por ser una de las mejores, y una de las más compradas. Algo lógico, ya que es un modelo excelente en todos los sentidos, que cuenta con un avanzado nivel de prestaciones y de equipamiento, para hacerla tan increíble. Sin embargo, la Kawasaki Z H2 SE también se posiciona como una interesante alternativa, a la que hay que tener en cuenta por sus componentes de primer nivel.

Mucha gente se atreve a considerarla como la reina de las hyper naked, con unos colores oscuros que en contraste con los verdes le sientan de maravilla. El motor es el elemento más exclusivo del conjunto, con una estructura de cuatro cilindros en línea capaz de luchar contra deportivas de mayor calibre, con un carácter marcado por el compresor de aire que tiene incorporado. La cilindrada es de 998 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas, y entrega una potencia de 200 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 137 Nm a 8.500 rpm.

No le faltan ni el embrague anti-rebote ni el quickshifter bidireccional para hacer más placentera la conducción, y el apartado electrónico también es muy avanzado. Todo se gestiona a través de una IMU de seis ejes con el sello de Bosch, que permite controlar los modos de conducción, el control de velocidad de crucero, el control de tracción o el sistema de control de salida. El depósito de combustible tiene una capacidad de 19 litros, y la pantalla es TFT con conectividad.

La Kawasaki Z H2 SE, a la venta desde 23.700 euros

Comprar la Kawasaki Z H2 SE no implica de un esfuerzo titánico, pues para todo lo que tiene, su precio es bastante razonable. Para ser más exactos, se necesitan un total de 23.700 euros.