Si te gusta la KTM 790 Duke, esta naked ofrece un diseño todavía más atractivo

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 05:06h.

Cuenta con distintas ayudas para la conducción

KTM tiene una de las trail más completas para viajes largos

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La KTM 790 Duke tiene una amplia legión de admiradores, que la sitúan entre las mejores motos naked que han visto nunca. Pero hay otra que le planta cara, ofreciendo un diseño aún más atractivo y llamativo en todos los sentidos, y con unas prestaciones que no se quedan atrás en ningún momento. Por todo esto, la recomendamos al 100% sin pensarlo dos veces, y estamos convencidos de que se mantendrá como una de las más vendidas.

Porque la CF Moto 800 NK tiene todo lo que le hace falta, comenzando por la posibilidad de limitarla en caso de que únicamente dispongas del carné A2. Es una moto que combina las líneas afiladas de la parte trasera con las musculosas del depósito de combustible, y que está disponible en dos colores, como son el gris y el negro. Y en su interior, se esconde un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 94 CV a 9.250 revoluciones por minuto.

Cuenta con distintas ayudas para la conducción, como pueden ser el embrague anti-rebote, el quickshifter, el control de velocidad de crucero y tres modos de conducción diferentes, y una instrumentación realmente completa a la que no le falta prácticamente de nada. Sin duda alguna, lo que más nos llama la atención es su pantalla TFT de cinco pulgadas, con conectividad y función de screen mirroring, así como una aplicación T-BOX.

La CF Moto 800 NK cuesta 7.495 euros

Para hacerte con la CF Moto 800 NK no se necesita ningún gran esfuerzo económico, pues lo único que te hará falta es desembolsar un total de 7.495 euros, otro de los puntos fuertes que hacen tan especial esta moto.