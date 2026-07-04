KTM tiene una de las trail más completas para viajes largos

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 23:46h.

Destaca por su carácter, principalmente asfáltico

KTM aumenta la garantía hasta los 10 años

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En KTM han diseñado una moto que es de las más completas para viajes largos, y que es una de las trail con más reputación del mercado actual. Esa es la 1290 Super Adventure S, una maxi trail diseñada para tus mejores rutas, dotada con un espíritu deportivo que destaca por su carácter, principalmente asfáltico, y que se ha ido actualizando y renovando para hacerla mejor. Es cómoda, fiable, segura y eficiente, y no puede gustarnos más.

La parte ciclo está diseñada para lograr un mejor reparto de pesos, con el fin de tener una mejor agilidad, y gracias al basculante de gran longitud se consigue una mejor precisión en curvas y un mejor control de tracción. El sub chasis de nueva generación permite una mejor accesibilidad, y el depósito de combustible, de 23 litros de capacidad, garantiza una enorme autonomía. Pero lo mejor es su motor de 1301 centímetros cúbicos de cilindrada.

Es un V-Twin con 160 CV de potencia y 138 Nm de par motor, que cuenta con la homologación Euro 5+, y que tiene una caja de cambios de seis velocidades, con quickshifter bidireccional, aparte de cuatro modos de conducción, control adaptativo desarrollado por Bosch, control de tracción sensible a la inclinación o ABS. Y la instrumentación se corona mediante una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad Bluetooth.

La KTM 1290 Super Adventure S, disponible por 22.499 euros

Para llevarte a casa la KTM 1290 Super Adventure S, no será necesario un desembolso superior a los 22.499 euros, que opinamos que es una cifra más que justa y razonable para poder tener en tu garaje una moto descomunal, a la que no se le pueden encontrar muchos puntos débiles. No tenemos ninguna duda de que su reputación es más que merecida.