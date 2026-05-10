La KTM 1390 Super Adventure R es una de las trail que parece más cara por diseño y calidad

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 09:39h.

Preparada para un uso más radical fuera del asfalto, con una serie de cambios en sus componentes

La KTM más extrema tiene precio en España

Compartir







Desde KTM pueden presumir de tener una trail que es sensacional, y que puede parecer más cara por diseño y por calidad. Cuando la ves por primera vez, lo más lógico es pensar que debe de costar un riñón, aunque te llevas una grata sorpresa tras descubrir que es mucho más accesible de lo que podías imaginar. Por todo esto, opinamos que la 1390 Super Adventure R es una inversión segura y sin riesgo, de la que no te vas a arrepentir nunca de realizar.

Está preparada para un uso más radical fuera del asfalto, con una serie de cambios en sus componentes y en su configuración, que no deja a nadie indiferente. Proporciona todo lo necesario para las escapadas fuera de la civilización, así que puedes usarla en cualquier terreno, ya sea irregular o complicado. Y en el interior, lo que destaca es un propulsor bicilíndrico de 1350 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 173 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 145 Nm a 8.000 rpm.

No le falta el sistema de distribución variable Camshift, y tiene incorporados cinco modos de conducción, mientras que el quicshifter es opcional. El consumo homologado es de 6,7 litros por cada 100 kilómetros, de modo que no es la moto que tenga un consumo más bajo, aunque sí que puede presumir de tener una importante autonomía. Y la instrumentación que tiene equipada es una impresionante pantalla TFT de 8,8” en forma vertical y táctil.

La KTM 1390 Super Adventure R cuesta 23.299 euros

Nos sorprende de manera positiva el precio tan accesible que tiene esta KTM 1390 Super Adventure R, que provoca que pueda ser tuya si inviertes un total de 23.299 euros, lo que creemos que es una cantidad más que razonable.