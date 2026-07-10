Tan buena como la KTM 790 Duke, pero con un diseño mucho más atractivo

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 09:18h.

Excepcional combinación de prestaciones, diseño y equipamiento,

La nueva KTM es, para muchos, la más bonita de la marca

Compartir







Si hay una moto que está siempre entre las principales referentes del mercado, esa es la KTM 790 Duke, que se mantiene como una de las más vendidas año tras año. Esto se debe a su excepcional combinación de prestaciones, diseño y equipamiento, aunque hay otros modelos que han ido apareciendo y que también le ponen las cosas difíciles. Por ejemplo, la Moto Marini Seiemmezzo STR, que es una naked aventurera ideal para ir a cualquier parte.

Tiene un diseño que no pasa desapercibido, construido sobre un chasis tubular de acero, combinado con un basculante de aluminio, y una frenada con el sello de Brembo. Las suspensiones están compuestas por una horquilla invertida Kayaba en el eje delantero y por un mono amortiguador lateral del mismo origen detrás, mientras que los neumáticos son Pirelli, garantizando un excepcional agarre en todo tipo de terrenos. Y se puede elegir entre tres opciones cromáticas, que son el blanco, el gris y el negro.

El propulsor que tiene equipada esta moto es de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 649 centímetros cúbicos y refrigeración líquida, de ocho válvulas y doble árbol de levas. Es capaz de desarrollar una potencia de 60 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 54 Nm a 7.000 rpm, presumiendo de una entrega de potencia lineal y un consumo reducido. La iluminación es full LED, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas.

Consigue la Moto Marini Seiemmezzo STR por 6.590 euros

Para llevarte a casa la Moto Marini Seimmezzo STR, puedes estar muy tranquilo, pues no hace falta que hagas ninguna inversión astronómica. Y bastará con depositar un total de 6.590 euros para que la puedas conseguir, lo que es una gran oportunidad.