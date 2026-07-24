Más barata que una Kawasaki Versys 650, cómoda, equipada y lista para viajar desde el primer día
Es un motor diseñado para ofrecer grandes prestaciones, con una potencia de 45 CV
Kawasaki tiene una moto que se utiliza para el campo
Hay motos y motos, y nadie discute que la Kawasaki Versys 650 es una de las mejores a la hora de hablar de equipamiento y de tecnología. Además, es realmente cómoda, lo que la hace perfecta para cualquier tipo de desplazamiento o de ruta, aunque para nosotros, hay un modelo que se sitúa incluso por encima, y que es absolutamente sensacional. Se trata de la Benelli TRK 502, una trail perfecta para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2.
Tiene una impactante imagen maxi trail, que hace que sea imposible que pase desapercibida, y durante los últimos años ha sufrido ligeras actualizaciones muy interesantes. La más importante llegó cuando por fin recibió la homologación Euro 5+, ya que, desde entonces, sus únicas mejoras han sido en forma de pequeños retoques estéticos y nuevos gráficos. Y lo mejor se sigue escondiendo en su interior, cuando hablamos del propulsor que equipa.
Es un motor diseñado para ofrecer grandes prestaciones, con una potencia de 45 CV, al borde del límite permitido, con un comportamiento suave y una buena respuesta desde bajo y medio régimen, además de contar con una impresionante autonomía, debido a su increíble depósito de combustible, con una capacidad de 20 litros. Y en la instrumentación, nos encontramos con una pantalla LCD. Sin dejar de mencionar que también tiene ABS desarrollado por Bosch.
La Benelli TRK 502 cuesta 5.990 euros
Lo más llamativo de todo a la hora de adquirir la Benelli TRK 502 es que su precio no supera los 5.990 euros, convirtiéndose en una de las mejores alternativas en relación calidad precio de todo el mercado. No lo pienses más y hazte con ella antes de que pueda ser demasiado tarde, te podemos garantizar que no te arrepentirás nunca.