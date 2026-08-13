La Kawasaki que es, para muchos, la moto más bonita de la historia moderna de la marca

Coches y Motos 13 AGO 2026 - 09:35h.

Compartir







En Kawasaki siempre han podido presumir de una serie de modelos que cuentan con una reputación magnífica, al combinar lo mejor de todos los mundos. Y es complicado elegir entre cuál de todas es la mejor, debido al increíble repertorio que se puede encontrar en su catálogo, donde tienen absolutamente de todo. Pero, para mucha gente, la pregunta tiene una fácil respuesta, pues la mayoría se descanta por la Ninja 7 Hybrid, que es una maravilla.

Es la primera híbrida de fabricación en serie, una sport turismo dotada de semi manillares con el diseño típico de las Kawasaki en su carenado y con el logotipo Ninja. El motor que tiene equipado es de combustión, con una cilindrada de 451 centímetros cúbicos, de dos cilindros y refrigeración líquida, junto con otro eléctrico auxiliar, que no cuenta ni con palanca de embrague ni con cambio. La transmisión es semi automática, y ofrece tres modos de conducción distintos.

La potencia del motor de gasolina es de 59 CV, pero combinado con el eléctrico alcanza los 70 CV, y hay dos maneras de cambiar las marcas, una totalmente automática y otra semi automática. Dispone del sistema Start&Stop, y en la instrumentación lo que nos podemos encontrar es una pantalla TFT con conectividad mediante aplicación. A nivel estético, son pocos los modelos que se puedan colocar a su misma altura, no solamente dentro de la firma nipona, sino de cualquier marca.

Aprovecha el impresionante descuento que tiene la Kawasaki Ninja 7 Hybrid

Algo que invita a querer conseguir lo antes posible esta Kawasaki Ninja 7 Hybrid es el hecho de que esté disponible a cambio de un precio tan razonable. Y es que basta con poner 8.140 euros sobre la mesa para que sea tuya, tras una rebaja de 5.110 euros al precio original.