Te va a recordar a la mítica Kawasaki Ninja, pero es mucho más barata y, para la mayoría, muy bonita

Coches y Motos 03 AGO 2026 - 13:05h.

Hablamos de la ZX Moto 500 RR

La nueva Kawasaki Ninja no parece una Ninja

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Hay una moto que te recordará inevitablemente a una moto clásica e icónica como la Kawasaki Ninja, pero a un precio mucho más razonable, y con un diseño que la hace ser tan especial y llamativa. Obviamente, llega desde China, que se está convirtiendo cada vez más en el país referente dentro del sector del motociclismo, con el auge de varias marcas que son capaz de ofrecer la mejor calidad a un precio contenido y al alcance de todas las economías.

Esta es la ZX Moto 500 RR, una moto con un claro aspecto deportivo, como se refleja en su carenado afilado, los deflectores aerodinámicos, la posición de conducción o la parte ciclo. El peso del conjunto es de 168 kilos, por lo que es realmente ligera y fácil de manejar, mientras que el motor que tiene equipado es de 470 centímetros cúbicos de cilindrada y cuatro cilindros en línea. También cuenta con 16 válvulas, con inyección electrónica Bosch y con una potencia de 84 CV a 13.500 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 46 Nm a 11.500 rpm.

Uno de los puntos fuertes de esta moto es su gran nivel de tecnología, con una IMU de seis ejes muy desarrollada que gestiona fácilmente el ABS en curva, el control de tracción, cinco modos de conducción, el quickshifter ascendente y el control de salida. En la instrumentación, goza de una pantalla TFT con conectividad y duplicación del teléfono móvil, y en el precio viene incluida una garantía oficial de cinco años, que se encarga de cubrir todo.

Hay pocas deportivas mejores en calidad precio

Después de todo lo que ya hemos comentado de la ZX Moto 500 RR, queda claro que es un modelo al que merece mucho la pena mencionar y destacar a la hora de hablar de las mejores deportivas. Y más, cuando descubres que apenas cuesta 6.592 euros.