Coches y Motos 02 AGO 2026 - 23:39h.

Quizás no sea el Cupra más impresionante, pero cumple de sobras para competir con los premium

El nuevo Cupra es, para muchos, el más deportivo de la marca

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Cupra ha construido parte de su identidad alrededor de diseños atrevidos. El Formentor cumple esa norma, aunque no convence a todos por igual. Para algunos, sus formas resultan demasiado recargadas frente a otros modelos de la marca. Puede ser el Cupra menos bonito, pero continúa transmitiendo agresividad y una intención deportiva.

Ahí aparece su oportunidad. Su tarifa de catálogo alcanza 41.342 euros, pero Cupra aplica un descuento de bienvenida de 5.000 euros. El precio al contado queda en 36.342 euros. Quienes financien pueden restar otros 850 euros. La rebaja cambia el atractivo de esta versión de acceso.

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Así es el Cupra Formentor más barato

Para muchos, este Formentor no es un deportivo, aunque sus cifras permiten disfrutar al volante. El motor 1.5 de gasolina desarrolla 150 CV y 250 Nm. Utiliza cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza una máxima de 204 km/h.

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El consumo se sitúa en 6,6 l/100 km. Es una cifra razonable para un crossover con este enfoque. Además, el cambio manual puede interesar a quienes prefieren controlar cada marcha y evitar la conducción automatizada. El comportamiento continúa siendo una de sus virtudes, especialmente cuando la carretera comienza a girar.

Espacio para toda la familia y mucho equipamiento de serie

La practicidad tampoco desaparece. Mide 4,45 metros de largo y su batalla alcanza 2,67 metros. El maletero ofrece 450 litros, suficiente para las necesidades de una familia. Kia Sportage y Nissan Qashqai son sus rivales, aunque el Cupra propone una posición baja y una conducción de carácter deportivo.

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El equipamiento si evoca carácter deportivo. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED y cristales oscurecidos. Añade climatizador de tres zonas, acceso Keyless-Go, sistema MIB3 y volante superdeportivo calefactable. Los retrovisores son eléctricos, térmicos y abatibles. También incorpora sensores delanteros y traseros, luces antiniebla y respaldo posterior dividido con reposabrazos central. Mientras que la seguridad contempla control de distancia, reconocimiento de señales y detector de cansancio. Suma limitador predictivo, múltiples airbags y cámara multifuncional.