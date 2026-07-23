Cupra convierte el Raval en un eléctrico para todos los bolsillos

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 12:37h.

Cupra enriquece la gama del Raval con la versión más económica de la gama

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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Cupra amplía la oferta del Raval con una alternativa destinada a convertirse en la puerta de entrada. La nueva versión Plus reduce el precio, pero mantiene unas prestaciones suficientes para el uso diario. Está disponible desde 29.530 euros y utiliza una batería LFP. Una tecnología que permite contener costes sin renunciar a una autonomía razonable.

Así es el Cupra Raval más económico

El sistema eléctrico desarrolla 99 kW, equivalentes a 135 CV, y entrega 264 Nm de par máximo. La potencia llega a las ruedas delanteras. El Raval acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. No pretende ser deportivo, pero ofrecerá una respuesta rápida en ciudad.

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La batería LFP cuenta con 37 kWh de capacidad neta. Con una carga completa permite recorrer hasta 328 kilómetros según el ciclo WLTP. No es una cifra pensada para realizar largos viajes de manera habitual. Sin embargo, resulta suficiente para los trayectos cotidianos y para afrontar escapadas sin preocuparse constantemente por encontrar un cargador.

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En corriente alterna admite una potencia de 11 kW. Al utilizar un punto rápido de corriente continua, puede alcanzar los 88 kW. En condiciones adecuadas, la batería pasa del 10% al 80% en unos 23 minutos. Como todos los eléctricos, dispone de la etiqueta CERO de la DGT y disfruta de ventajas en las zonas urbanas.

Tres opciones para los que no se conforman

El equipamiento se puede ampliar mediante tres paquetes. El primero se denomina Edge e incorpora cargador inalámbrico para teléfonos, acceso sin llave y llave digital. También añade carga bidireccional V2L. Esta función permite utilizar la energía de la batería para alimentar aparatos eléctricos externos, aumentando la versatilidad del pequeño Cupra.

El paquete Drive está centrado en la seguridad y la conducción asistida. Incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistente de atascos y reconocimiento de señales. Añade estacionamiento inteligente y una función que permite controlar el coche desde el móvil. Resulta especialmente práctica al aparcar en plazas estrechas.

Por último, el paquete Light & Sound incorpora un equipo Sennheiser con 12 altavoces y 475 W. También suma iluminación ambiental, proyecciones interiores y Smartlight 2.0. El puesto de conducción combina un cuadro digital de 10,25 pulgadas con una pantalla central de 12,9 pulgadas