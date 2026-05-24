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Coches y motos

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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Cupra Terramar. Cupra
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El Cupra Terramar ha llegado para convertirse en uno de los SUV más importantes de la marca española. Tiene una imagen más sofisticada, más musculosa y también más elegante que la del Cupra Formentor. Muchos lo consideran ya el modelo más atractivo jamás fabricado por Cupra. Especialmente por sus proporciones y por una estética mucho más madura.

Su diseño te gustará cada vez más. El frontal tiene mucha personalidad. Faros afilados, entradas de aire muy marcadas y una firma luminosa muy reconocible. La zaga también destaca por su apariencia deportiva y tecnológica. Todo el conjunto transmite sensación de coche premium. Más cercano incluso a modelos alemanes de precio superior.

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Cupra Terramar
Cupra . Cupra

El hermano mayor del Cupra Formentor no deja de ganar adeptos

Las dimensiones ayudan mucho a reforzar esa presencia. Mide 4.519 mm de largo, 1.863 mm de ancho y 1.584 mm de alto. Además, la batalla alcanza los 2.681 mm, algo que permite ofrecer un interior amplio y cómodo. Mientras que el maletero ofrece 642 litros, una cifra excelente dentro de su categoría. Cupra lo posiciona frente a modelos como el BMW X1, el Audi Q3 o el Mercedes GLA. Y lo hace con una propuesta muy equilibrada entre deportividad, calidad y tecnología. El precio de acceso anunciado en la web de la marca parte desde 41.120 euros al contado o 39.642 euros financiados. Una tarifa competitiva viendo su nivel general.

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La versión básica utiliza un motor gasolina 1.5 eTSI con tecnología híbrida ligera MHEV de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Está asociado a una caja automática DSG y a un sistema de tracción delantera. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, alcanzar los 205 km/h y homologar un consumo medio de 6,2 l/100 km. Además, cuenta con etiqueta ECO de la DGT.

Cupra Terramar
Cupra Terramar . Cupra

Un equipamiento a la altura de su carácter premium

El equipamiento también está muy cuidado desde las variantes más sencillas. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros principales LED, ayuda de aparcamiento delantera y trasera, climatizador automático, acceso sin llave y volante deportivo multifunción en cuero. Tampoco faltan los asientos deportivos delanteros ni el sistema multimedia con conectividad avanzada.

A todo ello hay que añadir un interior con mejores materiales y acabados más refinados que en otros modelos de la marca. El ambiente resulta moderno y deportivo. Pero también muy confortable para viajar.

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