La nueva edición especial de Cupra cargada de extras es, para muchos, la mejor opción

Coches y Motos 25 JUN 2026 - 07:06h.

Si buscas alta gama y deportividad en un solo modelo, este Cupra te gustará desde el primer minuto

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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El Cupra Tavascan ya era uno de los SUV eléctricos más llamativos del mercado. Su diseño deportivo, su avanzada tecnología y su carácter diferenciador le habían permitido convertirse en una de las grandes apuestas de la marca española. Ahora, además, recibe una nueva edición especial que eleva todavía más su atractivo y que muchos consideran la versión más interesante de toda la gama.

La firma de Martorell ha decidido enriquecer la oferta del Tavascan con el nuevo acabado Black Edition. Una variante que apuesta por una estética más agresiva, elegante y exclusiva. El objetivo es reforzar la imagen premium del modelo y ofrecer un producto todavía más diferenciado para quienes buscan algo especial.

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El Cupra Tavascan ahora es más radical

A nivel visual, esta edición destaca por una espectacular carrocería pintada en color Negro Medianoche metalizado. A ello se suman numerosos detalles oscurecidos repartidos por todo el vehículo. Las inserciones del paragolpes delantero, las carcasas de los retrovisores y los revestimientos inferiores reciben un tratamiento específico que refuerza su presencia sobre el asfalto.

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Las nuevas llantas de aleación de 21 pulgadas también forman parte de la receta. Lucen un acabado negro mate que encaja perfectamente con el resto del conjunto. El resultado es un SUV eléctrico con una imagen muy deportiva y moderna. Una propuesta que consigue llamar la atención incluso frente a modelos de marcas tradicionalmente consideradas premium.

En el interior también hay novedades importantes. Los asientos deportivos incorporan reposacabezas integrados y están revestidos con la elegante tapicería Black Soul. Sin embargo, el gran atractivo de esta edición especial está en la incorporación obligatoria del paquete Adrenaline, uno de los más completos disponibles para el Tavascan.

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Se desconoce si llegará a España

Gracias a este paquete, el equipamiento incluye asientos delanteros con ajuste eléctrico, memoria y calefacción, iluminación ambiental configurable, sistema de sonido premium, suspensión adaptativa y un espectacular techo panorámico de cristal. Un conjunto de elementos que, por separado, tendría un coste elevado y que transforma la experiencia de conducción y confort a bordo.

La edición Black Edition se comercializa inicialmente junto a la versión Endurance, equipada con un motor eléctrico de 286 CV y 545 Nm de par máximo. Dispone de tracción trasera, acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Su batería de 82 kWh permite homologar hasta 568 kilómetros de autonomía WLTP. Por ahora se ha puesto a la venta en Alemania y no existe confirmación oficial para España.