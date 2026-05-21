Cupra vuelve a llamar la atención con un coche deportivo de estética agresiva y tecnología avanzada

Coches y Motos 21 MAY 2026 - 16:19h.

286 CV de potencia, espacio para toda la familia, mucha deportividad y más de 550 km de autonomía

El modelo más bonito de Cupra no tiene rival en equipamiento

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El nuevo Cupra Tavascan representa un cambio importante dentro de la marca española. Es el primer SUV completamente eléctrico de Cupra. Y también uno de los modelos más atrevidos que ha fabricado hasta ahora. Un coche que mezcla líneas deportivas, mucha tecnología y una imagen muy diferente a la de otros SUV eléctricos del mercado.

Su estética es uno de sus mayores reclamos. Tiene una carrocería SUV coupé muy marcada. Baja. Musculosa. Y con una silueta muy dinámica. El frontal destaca por la firma luminosa triangular y unas formas agresivas que le dan mucha personalidad. Además, la parte trasera apuesta por pilotos unidos y un diseño muy futurista que refuerza todavía más su carácter deportivo.

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El Tavascan es el primer coche totalmente eléctrico de Cupra

El modelo mide 4.644 mm de largo, 1.861 mm de ancho y presume de una batalla de 2.766 mm. Gracias a ello ofrece un habitáculo amplio y cómodo. El maletero alcanza los 540 litros, una cifra muy competitiva dentro del segmento. También destaca por la calidad de materiales y acabados. Y compite directamente con modelos como el Mercedes-Benz GLC, el Audi Q5, el Lexus NX o incluso el Toyota RAV4. Pero pocos combinan una estética tan emocional, un interior tan futurista y una conducción tan dinámica como este SUV eléctrico de Cupra.

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Y atención a su precio en este mes de mayo. El precio oficial sobre catálogo para la versión de acceso es de 52.010 euros. Sin embargo, actualmente Cupra anuncia este modelo desde 37.727 euros al contado o 36.272 euros financiados. Una diferencia importante que lo convierte en una alternativa muy interesante frente a modelos premium bastante más caros.

Así es el Cupra Tavascan más económico

Por este precio se accede a una versión con un motor eléctrico de 286 CV y 545 Nm de par máximo. Utiliza tracción trasera y acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,8 segundos. Además, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. La batería de 82 kWh le permite homologar hasta 568 kilómetros de autonomía WLTP, situándose entre los SUV eléctricos más equilibrados del momento.

El equipamiento de serie también está a gran nivel. Incluye faros Matrix LED, pilotos traseros con efecto 3D, acceso Kessy Advance y un enorme sistema de navegación de 15 pulgadas. También incorpora asientos bucket de microfibra Dark Night, climatizador de tres zonas e Intelligent Park Assist con memoria, además del avanzado asistente de conducción Travel Assist 2.6.