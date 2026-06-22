Cupra tiene la mejor opción para moverse por ciudad

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 18:33h.

Si eres urbanita y te gustan los deportivos, esta es tu mejor opción

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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Las ciudades están cambiando. Cada vez hay más restricciones al tráfico, más zonas de bajas emisiones y más conductores buscando vehículos eléctricos que permitan moverse sin preocupaciones. En este escenario, Cupra ha encontrado una oportunidad perfecta con el nuevo Raval, un modelo que combina tamaño compacto, diseño deportivo y tecnología de última generación.

El Raval es el eléctrico más pequeño de la marca española y también en uno de los más importantes para su futuro. Con una longitud de apenas 4,04 metros, resulta ideal para calles estrechas, aparcamientos complicados y desplazamientos diarios. Sin embargo, no renuncia a ofrecer una imagen muy atractiva y una personalidad diferenciada dentro del segmento.

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Un deportivo ideal para los más urbanitas

Su diseño sigue la filosofía habitual de Cupra. Líneas agresivas, detalles deportivos y una estética que busca alejarse de los utilitarios tradicionales. A ello se suma un maletero de 441 litros, una cifra sorprendente para un vehículo de este tamaño y superior a la de muchos rivales directos. Entre ellos destacan modelos como el MINI Cooper E, el futuro Nissan Micra eléctrico o el nuevo Renault 5 E-Tech.

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La versión de acceso ya ofrece unas prestaciones más que destacables. Equipa un motor eléctrico de 210 CV y 290 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. La batería de 55 kWh permite homologar hasta 444 kilómetros de autonomía, una cifra que cubre con holgura las necesidades de la mayoría de conductores.

Por encima se sitúa una variante todavía más prestacional. Desarrolla 226 CV y mantiene los 290 Nm de par máximo. En este caso acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza los 175 km/h. Su autonomía se sitúa en 384 kilómetros. Esta versión tiene un precio de 40.265 euros, sin incluir posibles ayudas públicas a la compra de vehículos eléctricos.

El equipamiento también será uno de sus grandes argumentos. El acabado Endurance incorpora de serie llantas de 18 pulgadas, pantalla central de 12,9 pulgadas, acceso y arranque sin llave, climatizador de dos zonas, cámara trasera, sensores de aparcamiento, cargador inalámbrico, asientos calefactables y numerosos asistentes de conducción. También incluye suspensión deportiva, dirección dinámica y diferentes modos de conducción.

Toca hablar de precios. La gama parte de 31.393 euros al contado o 29.938 euros financiado. Mientras que la versión superior está disponible desde 41.043 euros al contado o 39.588 euros financiado.