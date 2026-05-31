Gonzalo Serrano prueba el CUPRA Raval VZ: 226 CV, hasta 440 km de autonomía y ADN deportivo

Alberto Cercós García 31 MAY 2026 - 17:26h.

Gonzalo Serrano y el CUPRA Raval VZ, una nueva apuesta eléctrica con un claro guiño a Barcelona

Gonzalo Serrano prueba el coche más premium dentro de los SUV eléctricos, el Polestar 4

Compartir







CUPRA amplía su familia eléctrica con el nuevo Raval, un modelo urbano de vocación deportiva que rinde homenaje, por segunda vez en la historia de la marca, a un barrio de Barcelona. Tras el Born, la firma española apuesta ahora por el Raval, un vehículo de cero emisiones que, según explicó Gonzalo Serrano durante su prueba en el último programa de 'Más que Coches', destaca por su fuerte personalidad estética y dinámica. "Hablar de Cupra y hablar del morro de tiburón es todo uno”, señaló el periodista al describir un frontal más compacto, con protagonismo para el logotipo y una aerodinámica especialmente trabajada. El modelo incorpora faros Matrix LED, llantas de 19 pulgadas, tiradores encastrados y una zaga marcada por una firma lumínica “coast to coast” y un difusor trasero que Serrano definió como “un difusor pata negra, grande y poderoso”.

En el habitáculo, el CUPRA Raval mantiene el lenguaje de diseño característico de la marca, combinando deportividad y tecnología. El conductor dispone de un volante achatado con acceso directo a los modos de conducción y de unos asientos Bucket con tecnología de tejido 3D que, en palabras de Serrano, “recogen fantásticamente” y resultan “muy de carreras”. El equipamiento incluye un sistema de sonido Sennheiser con 12 altavoces y 475 vatios de potencia, además de un sonido específico para el modo Cupra. “La verdad es que es como si llevases un coche con un motor térmico”, afirmó el presentador. A ello se suman detalles estéticos en verde, iluminación ambiental LED, cargador inalámbrico y una ergonomía que, según destacó, demuestra que “está todo muy pensado”.

PUEDE INTERESARTE El Cupra bonito que enamora a quienes buscan un compacto con carácter

Gonzalo Serrano, al volante del nuevo CUPRA

La versión VZ probada por el Serrano se sitúa como el tope de gama de lanzamiento. Equipa un motor eléctrico delantero de 166kW (226CV), asociado a una batería de 55kWh de capacidad bruta. El modelo anuncia una velocidad máxima de 175 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. En materia de carga, admite hasta 105kW en corriente continua, permitiendo recuperar del 5 al 80% de la batería en 24 minutos, mientras que en corriente alterna de 11kW completa una recarga en unas cinco horas y media. La autonomía estimada se mueve entre 380 y 440 kilómetros, mientras que el maletero ofrece una capacidad de 441 litros.

Más allá de las cifras, Serrano puso el foco en el trabajo realizado sobre la plataforma MEB Plus para adaptar el comportamiento dinámico al ADN de la marca. “Se ha realizado una puesta a punto diferente del chasis para buscar una conducción más ágil en el estilo Cupra”, explicó. Con vías más anchas, suspensiones específicas y una configuración orientada al dinamismo, el periodista concluyó que “es ágil, estudia bien las curvas” y cuenta con “un conjunto de suspensiones muy interesantes y muy conseguidas”. El CUPRA Raval VZ partirá desde 43.300 euros, mientras que la gama arrancará en torno a los 33.000 euros antes de ayudas, en una propuesta que Serrano calificó como “un producto muy redondo”.