El icono de Kawasaki que marcó una generación: la Ninja ZX-10RR

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 20:18h.

Fue uno de los modelos más aclamados y solicitados

La nueva Kawasaki Ninja no parece una Ninja

Compartir







Si hay una moto de Kawasaki que fue capaz de marcar un antes y un después, y convertirse en un icono de una generación, esa es la Ninja ZX 10 RR. Durante mucho tiempo fue uno de los modelos más aclamados y solicitados, y estuvo en boca de todos por todo lo que era capaz de ofrecer, y por ser una de las más divertidas de manejar. Desde el preciso instante en el que te subías a ella, experimentabas la adrenalina en la sangre, y todavía se mantiene como uno de los ejemplares más cotizados.

No es sorprendente, pues representa el máximo exponente de la deportividad dentro del catálogo de la marca japonesa, con un color verde lima que es su sello de identidad. Y este año ha tenido una ligera actualización, para agregarle una decoración exclusiva, añadirle pistones y bielas Pankl o unos latiguillos de freno metálicos en el tren delantero. Y lo que más nos llama la atención son sus dos grandes alerones en la parte de delante, que generan un 25% más de carga aerodinámica que antes.

Asimismo, también ha cambiado la entrada de Ram Air, mientras que el motor se ha adaptado a la normativa vigente. Pero lo ha hecho sin renunciar a sus más de 200 CV de potencia, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, aparte de estar dotada de una electrónica de última generación. La IMU está firmada por Bosch, y gestiona el control de tracción, el control anti-wheelie, el control de freno motor o el control de velocidad de crucero, y también cuenta con quickshifter bidireccional. Y en su nueva versión, también estrena una pantalla TFT de cinco pulgadas.

El precio de la Kawasaki ZX 10 RR, una ganga

Por si no fuera suficiente con esto que hemos comentado, el precio de la Kawasaki ZX 10 RR nos parece muy aceptable, con un coste total de 31.650 euros, en el que viene incluido el seguro de forma completamente gratuita.