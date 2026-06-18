La alternativa a la Kawasaki Ninja ZX-6R, más avanzada y con un diseño espectacular

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 23:38h.

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Si buscas una alternativa más convincente a la Kawasaki Ninja ZX 6R, no hace falta que salgas de las marcas japonesas. Porque podrás encontrar fácilmente la Yamaha R9, una opción que nos parece sublime en todos los sentidos, que te aporta una serie de ventajas difíciles de encontrar en otro lugar. Comenzando por una estética espectacular, que la distingue del resto, además de tener una electrónica realmente avanzada, que se sitúa entre las mejores del mercado.

Está impulsada por un motor sensacional, de tres cilindros, que es capaz de desarrollar una potencia de 119 CV, y con una parte ciclo que se define como inmejorable. Es una moto con alma de circuito, con un faro central y afilado que integra a la perfección los alerones inspirados en las MotoGP. Presume de una plataforma inercial IMU de seis ejes que gestiona a la perfección toda la electrónica, y los nueve modos de conducción, así como el control de tracción, la entrega de potencia, el sistema de control anti-deslizamiento, el control de frenado o el control anti-wheelie.

Todo está coronado por una instrumentación TFT de cinco pulgadas a color, con cuatro diseños de visualización, que posee conectividad móvil y sistema de navegación gratuito integrado. El diseño es 100% Yamaha, mientras que el depósito de combustible alcanza una capacidad de 14 litros, con un consumo declarado que no llega a los cinco litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía cercana a los 300 kilómetros, aproximadamente.

La Yamaha R9 cuesta 13.999 euros

La cantidad total que se necesita para poder conseguir en propiedad la Yamaha R9 es de 13.999 euros, un precio que está más que justificado, y que queda amortizado desde el minuto uno. Así que no esperes más y aprovecha esta oportunidad antes de que se te haga tarde.