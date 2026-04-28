La ZX Moto 820RR es, para muchos, la deportiva china más bonita

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 19:07h.

Lo mejor de todo es que su motor es un avión.

ZX Moto, la marca de motos China, tiene una nueva trail para ganar el Dakar

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Desde China llega un nuevo modelo que representa una clara amenaza para el resto de las marcas tradicionales, y para el resto de las firmas chinas. En esta ocasión, no hablamos de QJ Motor ni de CF Moto, sino de la ZX Moto, que con su 820 RR, ha conseguido llamar la atención de todos. Esto se debe al impresionante diseño que tiene, con unas características únicas, y unas cifras que la colocan entre las mejores de su segmento, y de manera clara.

Es una Superbike que ya ha salido a la venta en el mercado asiático, y que se espera que llegue a Europa durante este año, si bien todavía no se han atrevido a señalar una fecha en concreto. Esta 820 RR es una moto con clara vocación deportiva, a la que no le falta de nada, comenzando por su elegante diseño, que se puede observar a simple vista, y prosiguiendo por su amplio nivel de equipamiento. Y lo mejor de todo es que su motor es un avión.

Se trata de un propulsor tricilíndrico de cuatro tiempos y 12 válvulas, con una cilindrada de 818 centímetros cúbicos, que entrega unos increíbles 135 CV de potencia. El asiento es biplaza para hacer que esta moto sea realmente cómoda, y el peso neto es de 191 kilos. La instrumentación cuenta con pantalla TFT con conectividad, y también queremos destacar el control de tracción sensible a la inclinación, el control de crucero o su increíble depósito de combustible, con una capacidad de 18 litros.

Precio por confirmar todavía para esta ZX Moto 820 RR

Como hemos comentado previamente, no tenemos constancia aún de cuándo llegará a nuestras fronteras la ZX Moto 820 RR, y por lo tanto, tampoco sabemos cuál será el precio. Pero debería de rondar los 8.000 euros, según nuestras estimaciones.