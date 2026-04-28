El nuevo Peugeot es el coche más futurista y bonito que verás hoy

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 12:21h.

Peugeot muestra en Pekín lo que prepara para el futuro

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

Compartir







Peugeot ha aprovechado el Salón del Automóvil de Pekín 2026 para lanzar un mensaje muy claro: su futuro pasa por el diseño, la electrificación y una apuesta decidida por la innovación en todos sus modelos.

La marca francesa regresa a China tras una etapa complicada, pero lo hace con una estrategia muy ambiciosa, centrada en desarrollar coches pensados específicamente para este mercado, uno de los más avanzados del mundo en movilidad eléctrica y conectividad.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

Este movimiento no es casual, ya que China se ha convertido en un laboratorio global donde se definen muchas de las tendencias del automóvil, algo que Peugeot quiere aprovechar para diseñar su próxima generación de vehículos.

En este contexto, la firma ha presentado dos concept cars clave, el Peugeot Concept 6 y el Peugeot Concept 8, que no son simples ejercicios de estilo, sino auténticos adelantos de lo que está por venir.

Peugeot adelanta su futuro con los Concept 6 y 8

El Concept 6 apuesta por una silueta muy fluida y elegante, combinando la base de una berlina con el dinamismo de un shooting brake, lo que da como resultado un coche muy aerodinámico, deportivo y con una estética claramente futurista.

PUEDE INTERESARTE Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

Por su parte, el Concept 8 anticipa los futuros SUV de gran tamaño de la marca, con una presencia imponente, pero con un diseño muy trabajado para mejorar la eficiencia, integrando líneas limpias y soluciones aerodinámicas muy avanzadas.

Aunque Peugeot no ha detallado cifras concretas, ambos modelos son 100% eléctricos y forman parte de una estrategia global que se desarrollará junto a Dongfeng, apostando por vehículos más tecnológicos, conectados y eficientes.

El resultado es una declaración de intenciones, con coches que destacan por su diseño, su carácter innovador y una visión de futuro que posiciona a Peugeot como una de las marcas más atrevidas y avanzadas en esta nueva era del automóvil.