Mejor equipada que la Kawasaki Z650 y con un precio que pone en aprietos a sus rivales

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 18:08h.

Hablar de la Kawasaki Z 650 es hacerlo de una de las mejores motos que se pueden conseguir

China clona la Kawasaki más icónica

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Hablar de la Kawasaki Z 650 es hacerlo de una de las mejores motos que se pueden conseguir a día de hoy en el mercado, de eso no hay duda. Pero también es justo reconocer el gran trabajo que han hecho desde otras marcas para conseguir crear modelos que no tengan absolutamente nada que envidiarle, y que también son maravillosos. Por ejemplo, a nosotros nos encanta la QJ Motor SRK 700, una naked de corte deportivo, que cuenta con una versión limitable para el carné A2.

Tiene una imagen llamativa debido a la combinación de elementos más angulosos, como el faro delantero, las aletas laterales y el colín trasero, con otras más redondeadas, como pueden ser el depósito de combustible, que es de 15 litros de capacidad. Gracias a esto, puede prometer una autonomía importante, para hacer largos recorridos sin problema alguno. Toda la iluminación es mediante tecnología LED, y el chasis es de acero, junto a suspensiones de fabricación propia.

El motor que tiene equipado este modelo es de dos cilindros en línea, con ocho válvulas, doble árbol de levas y refrigeración líquida, y declara una potencia de 72 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 67 Nm a 6.000 rpm. En la instrumentación, lo que nos podemos encontrar es con una pantalla TFT, que te permite conectar fácilmente tu móvil, para tener toda la información que necesitas durante el viaje a tu alcance.

La QJ Motor SRK 700 está valorada en 6.745 euros

Conseguir la QJ Motor SRK 700 es algo realmente fácil, pues no implica de ninguna inversión que esté fuera de mercado. Para ser más exactos, tan solo necesitas un total de 6.745 euros, una cantidad que queda completamente justificada y que amortizarás desde el primer día en el que la pruebes.