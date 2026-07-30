Coches y Motos 30 JUL 2026 - 21:50h.

Compartir







Si buscas una moto que tenga un equilibrio harmónico entre equipamiento y prestaciones, pero con un diseño deportivo, la Honda CB 650 R es siempre una opción convincente en todos los aspectos. No obstante, hay otra moto que se posiciona incluso por encima, y aquí es donde entra en juego la Moto Marini Corsaro Sport, una de las motos que nos han generado más expectación desde que la hemos descubierto por primera vez.

Es la versión más deportiva dentro del catálogo del fabricante italiano, que destaca por un carenado integral maravilloso, que deja descubierto el chasis y buena parte del motor de dos cilindros en V. Los semi manillares también le añaden un toque importante a la estética de la moto, y la hacen más estrecha en comparación con una naked. Pero lo importante se encuentra en el motor, que tiene una cilindrada de 749 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 95 CV, limitable para el carné A2.

PUEDE INTERESARTE La propuesta de Moto Marini frente a la Honda CB750 Hornet que enamora por diseño y prestaciones

Las dos salidas de escape a cada lado son otro motivo más por el que es tan increíble a nivel de estética, con un aspecto tan deportivo, y la suspensión delantera está firmada por Marzocchi. Las pinzas de freno tienen el sello de Brembo, y todo el que ha tenido la oportunidad de probar esta moto ha coincidido en señalar que es una de las más emocionantes que recuerdan. Así que es muy recomendable plantearse su adquisición si tienes la oportunidad.

La Moto Marini Corsaro Sport todavía no tiene precio

Esta Moto Marini Corsaro Sport saldrá a la venta dentro de muy poco tiempo, pero todavía no han querido desvelar el precio que tendrá. A priori, no debería de ser especialmente costosa, aunque tenemos claro que cueste lo que cueste, valdrá mucho a pena adquirirla.