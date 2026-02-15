La nueva QJ Motor es tan bonita que recuerda a la Ducati

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 05:22h.

Es una moto tan bonita que ha llegado a ser comparada con una Ducati

QJ Motor tiene el scooter deportivo accesible más atractivo

En QJ Motor no solamente buscan hacer motos baratas, funcionales y seguras. También se permiten el lujo de intentar que sean llamativas por su estética y su diseño, y lo han conseguido con uno de sus últimos modelos. Porque es una moto tan bonita que ha llegado a ser comparada con una Ducati, lo que son palabras mayores, y no ha necesitado de mucho tiempo para cautivar a aquellos que ya han tenido la oportunidad de poder verla más de cerca.

Esta QJ Motor SRK 921 es una naked china, que por fin ha llegado a Europa después de un largo periodo de espera, y que ya está causando sensación. En el corazón de la moto, nos encontramos con un propulsor de cuatro cilindros en línea, capaz de entregar una potencia de 127 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y que nos recuerda mucho a una Ducati Streetfighter V2 y V4. Sobre todo, por sus líneas agresivas, su escape alto y su basculante mono brazo.

La velocidad máxima que alcanza esta moto es de 233 kilómetros por hora, una auténtica locura, y además viene con quickshifter bidireccional de serie. En la parte ciclo ha apostado por marcas de calidad, como la horquilla y el amortiguador firmados por Marzocchi, pinzas radiales Brembo, electrónica con plataforma inercial Bosch, y mucho más. Tiene tres modos de conducción, normal, lluvia y sport, y dispone de control de crucero, puños y asientos calefactables, cámara frontal…

La QJ Motor SRK 921 cuesta 10.000 euros

Si te pensabas que esta moto sería cara, no entonces no conoces a QJ Motor. Porque le han puesto un precio de unos 10.000 euros a esta SRK 921, lo que nos parece una cantidad muy razonable, que incita a querer comprarla cuanto antes.