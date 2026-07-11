Tiene todo lo que ofrece la Kawasaki Z900, aunque con una imagen mucho más llamativa

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 10:23h.

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Sabemos todos que la Kawasaki Z 900 es una moto especialmente atractiva a nivel visual, que combina lo mejor de todos los mundos, y que no se queda atrás en ningún aspecto. Pero es que tampoco queremos despreciar otras alternativas que pueden ser igual de interesantes o incluso más, como es el caso de la Honda CB 1000 Hornet SP, una streetfighter deportiva a la que no le falta de nada, que se diferencia de la versión normal en varios aspectos.

Por ejemplo, con una potencia y un par motor más elevados, un amortiguador trasero Öhlins con mayor posibilidad de regulación, una decoración en negro y unos frenos Brembo. Por todo esto, nos encanta la propuesta de la firma del Ala Dorada, que mantiene la suavidad y la facilidad del uso, y que dispone de acelerador electrónico, pero no de plataforma inercial. Es decir, que no cuenta ni con ABS ni tampoco con control de tracción en curva.

En cambio, sí que tiene distintos modos de conducción que determinan el control de tracción, la entrega de potencia de motor y el freno motor, con quickshifter ajustable y de serie. El propulsor que tiene equipado es de 1000 centímetros cúbicos, con una potencia de 157 CV a 11.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 107 Nm a 9.000 rpm, además de tener embrague anti-rebote y una autonomía superior a los 300 kilómetros. La iluminación es full LED, y la instrumentación se completa con una pantalla TFT con conectividad.

Compra la Honda CB 1000 Hornet SP a cambio de 13.450 euros

Es una oportunidad que no puedes dejar que se te escape, ya que conseguir la Honda CB 1000 Hornet SP te supone una inversión de apenas 13.450 euros, lo que no nos puede parecer una cantidad más irrisoria y ridícula.