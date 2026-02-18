Honda crea una scooter con diseño de todoterreno

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 03:24h.

Se asemeja mucho a la Grom 125, pero parece que la Rally 125 es todavía mejor

Honda tiene un SUV que lo cambia todo

En Honda han conseguido crear una scooter que tiene diseño de todoterreno, y que de momento nos ha gustado mucho. Es muy interesante, no solamente por su estética y su funcionalidad, también por su asumible precio, y se convierte en una alternativa a estudiar para las clásicas scooter de toda la vida, de las que ya nos hemos aborrecido. Se asemeja mucho a la Grom 125, pero a nosotros nos parece que esta Rally 125 es todavía mejor y más completa.

Tiene un peso neto de 101 kilos, así que es una moto muy ligera, algo lógico teniendo en cuenta su cilindrada, de 110 centímetros cúbicos. Una opción ideal si deseas iniciarte en el mundo de las dos ruedas, y tan solo dispones del carné A1. En el chasis se encuentra una maleta para guardar objetos, que también viene con placa protectora del motor, guardamanos y pantalla anti viento. Y en el corazón nos encontramos con un motor mono cilíndrico, refrigerado por aire, de cuatro tiempos.

Es capaz de entregar una potencia máxima de 8 CV a 7.500 revoluciones por minuto, y cuenta con sistema de transmisión automático V-Matic. El consumo oficial declarado es irrisorio, de apenas 2,1 litros por cada 100 kilómetros, el habitual entre las motos de este tamaño, y su autonomía debería de rondar entre los 160 y los 200 kilómetros. No es la más alta, pero teniendo en cuenta que es una moto para moverte por la ciudad, tampoco necesitas mucho más.

La Honda Rally 125, una ganga

Y si consideramos que la Honda Rally 125 es una de las opciones más interesantes en el segmento de las motos pequeñas, también se debe a su irrisorio precio, de apenas 1.700 euros. Un chollo que la sitúa entre las más baratas.